Astfel, șoferii de vehicule de mare tonaj trebuie să țină cont că, în sâmbătă, 29 noiembrie – ziua premergătoare sărbătorii de Sfântul Andrei –, în duminică, 30 noiembrie 2025, când este celebrat Sfântul Andrei, precum și în luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, circulația le va fi restricționată pe anumite drumuri intens tranzitate.

Unde se aplică restricțiile

Conform Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, interdicția de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone (cu excepția celor folosite exclusiv pentru transportul de persoane) se aplică pe:

DN 7 – tronsonul Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1).

Programul restricțiilor este următorul:

Sâmbătă, 29 noiembrie: între 18:00 – 22:00

Duminică, 30 noiembrie și Luni, 1 decembrie: între 06:00 – 22:00

Măsura are ca scop fluidizarea traficului în perioadele cu mobilitate crescută și creșterea siguranței rutiere pentru participanții la trafic.

CNAIR recomandă conducătorilor auto să consulte programul complet al restricțiilor și să își planifice călătoriile în consecință, pentru a evita întârzierile.