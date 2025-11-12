Zonele vizate includ mai multe puncte importante, unde se efectuează lucrări pentru execuția magistralei de metrou M6, rețelei de termoficare, reabilitării liniilor de tramvai, consolidării planșeului Dâmbovița și construcției unui pasaj rutier suprateran. Printre acestea se numără banda I a bretelei de circulație pe Șoseaua București-Ploiești, Bd. Mărăști, Calea Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Bd. Chişinău, Bd. Unirii și altele.

Pe Șos. București-Ploiești, în zona intersecției cu str. General Holban, banda I este restricționată pentru lucrările la metrou; la Bd. Mărăști circulația este redusă pe sensul dinspre Bd. Expoziției către Piața Presei Libere; pe Bd. Ion Mihalache sunt restricții între Bd. Banu Manta și Piața Victoriei; pe Bd. Chişinău, între Piața Delfinului și Bd. Basarabia, se reabilitează linia de tramvai; pe Bd. Unirii se lucrează la consolidarea planșeului Dâmbovița în zona adiacentă Fântânii Centrale din Piața Unirii.

De asemenea, pe Str. Doamna Ghica și pe Bd. Ion Mihalache se execută lucrări la rețeaua de termoficare, iar pe Str. Turnu Măgurele – Șos. Berceni se construiește un pasaj rutier suprateran. Lucrările de demolare și construcție afectează și zona Calea Victoriei, între Pod Națiunile Unite și Str. Mihai Vodă.

Șoferii sunt rugați să circule cu atenție și să ia în calcul eventualele rute ocolitoare pentru a evita întârzierile cauzate de aceste lucrări importante pentru infrastructura capitalei.

Aceste restricții și devieri se vor menține pe durata lucrărilor, care fac parte dintre proiectele majore de dezvoltare urbană și modernizare a Bucureștiului.