„PSD nu-și doreșete cu adevărat să cadă guvernul, vor doar sa recupereze din imagine. Noi am venit cu 18 pagini de moțiune, nu cu o fițuică de 4 pagini, cum a făcut Ciolacu. PSD are chiar toate semnăturile necesare, cele 120, poate depune moțiune, iar în fața acestui gest, noi am vota. Cred că fac un blat cu PNL.

Fac ca în iunie, când au depus la mișto o moțiune. Ei au depus-o doar că să fie depusă. Noi am votat și atunci acea moțiune, pentru că am vrut să scăpăm de acest Cîțu. El a provocat tulburare și în coaliție și în societate și în PNL. El dăunează grav țării, nu este ambiția AUR să îl dăm jos pe Cîțu doar pentru imagine.

Noi am inițiat moțiunea, nu avem numărul necesar de semnături, dar avem nevoie de semnăturile celor de la USRPLUS. Îi așteptăm să depuem moțiunea. Am încredere în ei că nu se răzgândesc. Noi am votat acea primă moțiune a PSD. Ei au spus că vor depune moțiune de cenzură după congresul PNL, nu atunci când vor avea semnături sau alte condiții. Acum o depun doar dacă au acel număr de voturi.

USRPLUS nu poate să semnze alături de PSD niciun text. Pentru că ei au intrat în Parlament, din stradă, protestând împotriva PSD. Ar pierde mult capital politic. PSD mizează pe acest fapt. AUR nu face niciun fel de negoț cu suferința românilor, nu contribuim la demiterea lui Cîțu pentru a ne face loc la guvernare. Vedem reacțiile de protest față de abuzurile lui Cîțu. Cred că e timpul pentru anticipate, dar e greu, însă cu voință din partea lui Iohannis poate am putea ajunge la anticipate. Este un haos lesgilativ total. Legea pensiilor nu e nici aborgată și nici trecută.

Legea alocațiilor a fost ciuntită, vezi Doamne, nu erau bani. Nu găseau bani pentru pensii, dar au bani pentru PNDL3. Gesturile lui Cîțu sunt de natură să ne îngrijoreze, dar cei din spatele lui sunt mai periculoși ca el”, a încheiat Claudiu Târziu.