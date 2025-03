Claudiu Târziu a afirmat că utilizarea instituțiilor statului pentru a elimina adversarii politici nu poate fi tolerată într-o democrație. Târziu a avertizat că acest precedent ar putea deschide o „cutie a Pandorei”, lăsând loc pentru eliminarea oricărui candidat care nu se aliniază cu actuala putere.

În contextul acestei situații, întrebarea care se pune acum este: care va fi următoarea mișcare politică a AUR? Târziu a anunțat că partidul va propune un candidat care are șanse reale de a câștiga, lăsând să se înțeleagă că opțiunile sunt deja în discuție. Deși surse din presă sugerează că AUR ar avea deja semnăturile necesare pentru candidatura lui George Simion, Târziu nu a confirmat aceste informații.

El a menționat că, în cazul în care partidul îi va cere să candideze, nu va putea refuza o astfel de propunere, dar a subliniat că în prezent nu deține semnăturile necesare.

Realitatea Plus: Ne întrebăm dacă vom avea un candidat din partea opoziției, din partea celor care reprezintă curentul suveranist. Am văzut că ați declarat că din punctul dumneavoastră de vedere, dacă partidul vă va cere, veți candida. Mai aveți timp să strângeți semnături? Ce puteți să ne spuneți legat de ședința care se desfășoară în aceste momente la sediul partidului?

Liderul suveraniștilor, George Simion, prima reacție după ce CCR a blocat definitiv candidatura lui Călin Georgescu

Claudiu Târziu: Întâi de toate aș face o remarcă, pentru că evenimentul din această seară este unul extrem de grav. După opinia mea, regimul de la București s-a despărțit astăzi definitiv de națiunea română și a ingenunchiat în fața grupurilor de interese politico-economice transnaționale care țin România captivă. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze în cel mai înalt grad. Întreaga republică s-a prăbușit în promiscuitate, corupție și lașitate. Nu este permis ca în lupta politică să folosești instituțiile de stat pentru a elimina adversarii și astfel să creezi anumite avantaje și să poți să te menții la putere. Așa ceva nu este permis într-un regim democratic, într-un stat care se pretinde de drept. Deci am încheiat-o cu statul de drept, punem în cui libertatea de a vota după conștiință, și mai mult decât atât, deschidem o cutie a Pandorei. Ce ne putem aștepta? Că oricine va candida și nu va fi pe placul puterii va fi blocat? La asta să ne așteptăm? Să ne așteptăm că peste o treime din electoratul român riscă să nu aibă un reprezentant în bătălia electorală?

Realitatea Plus: Este târziu?

Claudiu Târziu: Eu vă spun ceea ce cred că trebuie spus ca să luăm cele mai bune măsuri pentru asta. În rest, răspunsul este simplu de tot. Evident că noi vom propune un candidat care are șanse să câștige această luptă. Sperăm să fie lăsat să lupte.

Realitatea Plus: Presa spune pe surse că AUR ar avea deja pregătite cele 200.000 de semnături necesare pentru candidatura lui George Simion. Ce puteți să ne spuneți?

Claudiu Târziu: Nu vă pot confirma acest lucru și nu cred că cineva se îndoiește de capacitatea partidului AUR de a se mobiliza și de a aduna semnăturile necesare pentru a îndeplini condițiile formale de depunere a unei candidaturi la președinție.

Realitatea Plus: Ați afirmat că dacă partidul o va cere, veți candida. Înseamnă că vă apucați să strângeți semnăturile sau că le aveți?

Claudiu Târziu: Nu, am spus că dacă mi se va cere voi candida, exact într-un context în care spuneam că nici alți colegi de-ai mei de la vârful partidului nu ar putea să refuze o asemenea propunere. Nu am semnăturile necesare. Nu le am.

George Simion ripostează împotriva celor care au cerut scoaterea sa din viața publică. „Vreți să ne păcăliți să aruncăm pietre unii împotriva celorlalți”