"Am început și plățile pentru programul Start-Up Nation. Subliniez că e vorba de o măsură de ajutor a statului român, care s-a făcut după ureche și astfel s-a ajuns la situația în care plățile sunt întârziate cu mai bine de 2 ani. Am decis să plătim datoriile celorlalte guvernări, care în loc să trateze just o măsură pentru antreprenoriat, doar au mimat deschiderea către mediul de afaceri, în scopuri pur de imagine politică. Într-o singură săptămână (29.03.2021-02.04.2021), au fost plătite 422 de deconturi, în valoare totală de 82,1 milioane lei. Lista este disponibilă aici (https://bit.ly/3fCfWqv). Bugetul alocat anul acesta reparării programului este de 642 milioane de lei.Continuăm să plătim promisiunile statului către mediul de afaceri", scrie ministrul Economiei, Claudiu Năsui, într-o postare pe pagina sa de Facebook.