Procurorii DNA au descins la sediul central ELCEN și în alte 7 locații, domiciliile unor persoane. Totul în urma unor fapte de corupție care ar fi avut loc în acest an. Au fost solicitate acte de la toate direcțiile din compania de stat, însă vizat de anchetă ar fi și directorul general, Claudiu Crețu. ELCEN a dat un comunicat prin care anunță că va colabora cu autoritățile și că activitatea nu va fi perturbată de cercetări.



Sursele spun că mituitorul ar fi fratele unui afacerist din Republica Moldova, care ar fi dat șpagă 40.000 de lei pentru plata unor facturi și contracte. Victor Slivinschi este văzut drept antioccidental și pro-rus. Anul trecut a depus singura ofertă la o licitație lansată de ELCEN.



Directorul general ELCEN, Claudiu Crețu, a fost susținut de PNL în fruntea companiei și a fost numit în mandatul de ministru al lui Sebastian Burduja. Alături de Crețu ar fi suspectat și directorul comercial. La numirea directorului general, Burduja a dat un comunicat în care l-a numit pe acest un „profesionist” și în care și-a exprimat speranța că vor lucra în echipă.

"Este girat de PNL și, în special, de dl Burduja, un apropiat al dl. Burduja", a declarat jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culistele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.



ELCEN, aflat în subordinea Ministerului Energiei, este cel mai important furnizor de agent termic pentru București. În timp ce oamenii sufereau de frig din cauza avariilor, Claudiu Crețu se contrazicea public cu Nicușor Dan și arunca răspunderea pe Termoenergetica, responsabilă de transportul apei calde. Într-un astfel de scandal s-a implicat și Sebastian Burduja, în favoarea lui Crețu.

"ELCEN și Termoenergetica sunt de ani de zile, încă din mandatul lui Traian Băsescu, o gaură neagră a Bucureștiului, unde se plătesc sume colosale pentru termoficarea din București”, a mai spus Anca Alexandrescu.



Directorul general ELCEN s-a plâns în mai multe rânduri de lipsa banilor și de faptul că centralele electrice de termoficare din București sunt depășite. Tocmai un proiect de modernizare a unui CET ar fi acum în centrul anchetei DNA.



Claudiu Crețu a terminat un seminar și facultatea de teologie, după care s-a licențiat în drept și a activat ca ofițer în MAI și la ANAF. După aceea, a fost numit pe rând, director de control și managementul calității la RADET, apoi consilier pe lângă directorul aceleiași instituții, membru în consiliul de administrație, director general adjunct, administrator special al ELCEN, director general la Termoenergetica și într-un final director general al ELCEN. În CV, Crețu a scris că are o „inteligență de nivel superior”.