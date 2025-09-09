VIDEO

În vremea mandatului la Ministerul Energiei, Sebastian Burduja a avut mai multe declarații publice pozitive despre Claudiu Crețu, în special cu ocazia numirii acestuia în funcția de director general al Electrocentrale București SA (ELCEN).

La momentul respectiv, Burduja l-a descris pe Crețu drept „un profesionist, cu rezultate dovedite în ani de zile. Salut revenirea lui în echipa ELCEN. Sunt convins că împreună putem rezolva o parte dintre problemele termoficării din București și putem să gândim proiecte pe termen lung. Doar printr-o muncă de echipă Bucureștiul se va face bine”.

Această susținere a venit în contextul în care Claudiu Crețu a fost anterior administrator special la ELCEN și director general la Termoenergetica București, având o experiență extinsă în domeniul energiei termice.