Omul susținut de Sebastian Burduja la șefia ELCEN, vizat de acuzațiile de corupție ale procurorilor DNA - VIDEO

Burduja l-a lăudat și promovat pe Crețu
Sebastian Burduja, consilier onorific al lui Ilie Bolojan și fost ministru al Energie, l-a susținut și lăudat de-a lungul timpului pe Claudiu Crețu, directorul general al ELCEN, vizat acum de o amplă ancheta DNA privind acte de corupție. În vremea mandatului lui Burduja, cei doi chiar au apărut împreună într-o filmare în care mâncau gulaș și făceau glume.

În vremea mandatului la Ministerul Energiei, Sebastian Burduja a avut mai multe declarații publice pozitive despre Claudiu Crețu, în special cu ocazia numirii acestuia în funcția de director general al Electrocentrale București SA (ELCEN).

La momentul respectiv, Burduja l-a descris pe Crețu drept „un profesionist, cu rezultate dovedite în ani de zile. Salut revenirea lui în echipa ELCEN. Sunt convins că împreună putem rezolva o parte dintre problemele termoficării din București și putem să gândim proiecte pe termen lung. Doar printr-o muncă de echipă Bucureștiul se va face bine”.

Această susținere a venit în contextul în care Claudiu Crețu a fost anterior administrator special la ELCEN și director general la Termoenergetica București, având o experiență extinsă în domeniul energiei termice.

