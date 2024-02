Clasamentul Global Firepower utilizează peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unități militare și situația financiară până la capacitățile logistice și geografie.

Formula folosită de experții militari în compilarea acestui clasament permite națiunilor mai mici, mai avansate din punct de vedere tehnologic, să concureze cu puteri mai mari, mai puțin dezvoltate, iar modificatorii speciali, sub formă de bonusuri și penalități, sunt aplicați pentru a rafina și mai mult lista care este întocmită anual.

Cele mai puternice armate din lume

Liderul clasamentului celor mai puternice armate din lume ramane SUA, care mentine supremația în domeniul militar cu bugete considerabile alocate în acest sens. Cu o tehnologie de varf si capacitati militare extinse, SUA isi mentine pozitia de lider militar pe plan international, jucand un rol crucial in mentinerea securitatii globale.

Cu toate acestea, poziția de lider a Statelor Unite ale Americii este îndeaproape amenințată de două țări inamice NATO: Rusia și China.

Armata lui Putin se clasează pe un surprinzător loc doi, cea ce lasă de înțeles că Kremlinul mai are mulți ași în mânecă pe plan militar, în ciuda pierderilor masive suferite în războiul din Ucraina.

China este ocupanta ocului trei. Armata lui Xi Jinping isi consolideaza constant capacitatea militara, modernizand echipamentele si diversificand arsenalul, amplificand astfel temerile referitoare la escaladarea unui eventual conflict intre puterile mondiale.

Locul patru in clasamentul celor mai puternice armate din lume este ocupat de India, o tara BRICS care a investit considerabil in sectorul militar pentru a-si extinde influenta geopolitica in regiune si in lume. India detine o forta militara impresionanta, cu capacitati conventionale si nucleare semnificative, fiind astfel o forta de luat in considerare in dinamica puterii globale.

Pe locul cinci, in crestere, se afla Coreea de Sud, care a investit constant în consolidrea puterii militare, având în vedere că se afla sub amenintarea constanta a vecinului sau, Coreea de Nord.

Unde se află România în topul mondial

Țara noastră a reușit să-și păstreze un onorabil loc 47 în clasamentul internațional al celor mai puternice armate (același de anul trecut). În acest top, suntem depășiți îndeaproape de Cehia, iar după noi vine Danemarca.

Cele mai puternice armate din UE – Italia pe primul loc, România puțin mai jos

Singura țară din blocul european prezentă în topul primelor 10 cele mai puternice armate din lume este Italia, ceea ce o face cea mai puternică armată din UE. Cu o valoare de 0,1863 (o valoare de 0,0000 este considerată „ideală”), Italia a reușit să se claseze înaintea vecinilor săi europeni. Chiar în spatele său, pe locul doi, se află Franța cu o valoare de 0,1878. Germania este cu un pas mai jos cu o valoare de 0,2847, iar Spania se află pe locul 4. În ceea ce privește poziția armată a României în UE, țara noastră ocupă locul 11, cu o valoare de 0,7712.

Ultimele trei locuri au fost ocupate în următoarea ordine: Irlanda cu o valoare de 1,8779, Letonia cu o valoare de 1,991. Luxemburg a ocupat ultimul loc cu o valoare de 2,1458.

Indexul Global Firepower 2024 este realizat din 2006. Rezultatul final este prezentat sub formă numerică, unde o valoare mai apropiată de 0 înseamnă o forță militară mai puternică.

