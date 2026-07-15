Ciucu cere alegeri anticipate și avertizează asupra „bulgarizării” României: „Sondajul PSD este o intoxicare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:40

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că alegerile anticipate reprezintă soluția principală pentru ieșirea din actuala criză politică, avertizând că România se confruntă cu o „bulgarizare” a scenei politice.

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