Alin Tișe lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în PNL: „Nu mă simt reprezentat de greii partidului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 10:50

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunță lansarea unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul PNL și critică actuala conducere a partidului, pe care o acuză că pune orgoliile și luptele interne înaintea interesului național. Liberalul îi invită alături de el pe membrii formațiunii care se regăsesc în valorile noii platforme.

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