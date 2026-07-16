Alin Tișe lansează o Platformă Liberal-Conservatoare în PNL: „Nu mă simt reprezentat de greii partidului”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunță lansarea unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul PNL și critică actuala conducere a partidului, pe care o acuză că pune orgoliile și luptele interne înaintea interesului național. Liberalul îi invită alături de el pe membrii formațiunii care se regăsesc în valorile noii platforme.
Alin Tișe a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, lansarea unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul Partidului Național Liberal, susținând că nu se mai regăsește în direcția actuală a formațiunii. Liberalul critică dur conducerea partidului și afirmă că România traversează o perioadă de blocaj politic din cauza disputelor interne.
„De peste 70 de zile, România stă blocată. Statul este blocat, economia suferă, mediul privat este împins spre faliment, oamenii își pierd locurile de muncă, iar liderii decidenți din PNL își consumă energia în orgolii, răzbunări și calcule de putere. Este inadmisibil”, a transmis Tișe.
Acesta le cere liderilor liberali să lase deoparte conflictele interne și să contribuie la formarea unui guvern stabil alături de celelalte partide proeuropene.
„România trebuie să fie mai importantă decât orice funcție, orice ambiție și orice răfuială internă”, a mai spus președintele CJ Cluj.
„PNL nu este proprietatea câtorva oameni”
Alin Tișe susține că nu se mai simte reprezentat de actualii lideri ai partidului, pe care îi acuză că au confiscat PNL.
„Nu mă simt reprezentat de “greii” PNL, care confundă încăpățânarea cu forța și orgoliul cu leadershipul. Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal și nici valorile pe care acest partid a fost construit. PNL nu este proprietatea câtorva oameni. PNL aparține fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate și patriotism. Deci, îmi aparține și mie și multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalității, uitând care este scopul și rolul acestui partid istoric”, a scris acesta.
În context, liberalul a anunțat înființarea unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul partidului.
„Începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare. Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile și valorile liberalismului conservator. Nu împotriva partidului, ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă. Nu pentru a dezbina, ci pentru a reda PNL identitatea pe care prea mulți au abandonat-o din interese personale. Nu pentru că dețin adevarul absolut, ci pentru că după cinci mandate (20 de ani) de ales uninominal al PNL, cu rezultate si proiecte unice în țară - județ pe primul loc în România - sunt îndreptățit să gândesc și să mă manifest liber într-un partid libera”, a precizat Tișe.
Valorile noii platforme
Potrivit liderului liberal, noua platformă va promova trei direcții principale: patriotismul, liberalismul economic și conservatorismul social.
Printre valorile enumerate se numără „iubirea de țară, nu naționalismul”, susținerea libertății economice, a antreprenoriatului și a reformelor, precum și promovarea familiei, tradiției și responsabilității.
Alin Tișe spune că inițiativa sa nu reprezintă o acțiune împotriva PNL, ci o încercare de a readuce partidul la principiile sale fondatoare.
„Fac acestă încercare și îi invit pe toți colegii care încă mai cred în PNL - liberal conservator - să se manifeste în acest crez, pentru un PNL regăsit. Fac asta cu buna credință că merg pe calea dreaptă. Nu pentru un om. Nu pentru o funcție. Nu pentru dezbinare. Ci pentru un ideal! Țara înaintea partidului! Partidul înaintea orgoliilor șefilor trecători! România înaintea tuturor!", a transmis acesta.
În ultimele luni, mai mulți membri ai PNL și-au exprimat nemulțumirea față de actuala conducere a partidului, iar unii au contestat în instanță Congresul Extraordinar din iunie și deciziile adoptate în cadrul acestuia.