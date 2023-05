El a subliniat că Guvernul pe care îl conduce înţelege importanţa Educaţiei pentru întreaga societate.



"Dincolo de modificările şi reformele în plan legislativ, asigurăm resursele necesare şi avem determinarea să găsim soluţii la toate problemele acumulate de-a lungul timpului. Rămânem deschişi dialogului pentru ca împreună cu reprezentanţii sindicatelor să găsim soluţiile care să reflecte importanţa pe care o acordăm, şi de o parte şi de cealaltă, elevilor, personalului din învăţământ şi calităţii actului educaţional", a adăugat Ciucă.



În context, şeful Executivului a reluat apelul adresat întregului personal din sistemul de învăţământ de a reveni la activităţile curente.



"Fac apel la cadrele didactice şi la întreg personalul din educaţie să revină la catedră mai ales în această perioadă extrem de importantă pentru elevi, în care au nevoie de susţinerea şi încurajarea noastră!", a mai transmis Ciucă.



Totodată, acesta a dat asigurări că Executivul lucrează în această perioadă la noua lege a salarizării.



"La nivelul Guvernului şi ministerelor lucrăm la noua lege a salarizării, pentru care am stabilit un calendar strâns de elaborare şi promovare în Parlament, dar şi la celelalte proiecte de acte normative pe care le-am asumat. Am mărit cu şase miliarde de lei bugetul Educaţiei în acest an şi avem 3,6 miliarde euro alocaţi din PNRR pentru şcoli şi universităţi, pentru finanţarea modernizării sistemului educaţional. Consultările pe care le avem cu sindicatele din educaţie arată, încă o dată, asumarea responsabilităţii la nivelul Guvernului şi al coaliţiei de guvernare că putem găsi soluţii prin dialog şi deschidere", a mai afirmat Ciucă.