Premierul se întâlnește azi și mâine la Palatul Victoria pentru noi runde de discuții cu nemulțumiții, respectiv USR și UDMR.

Barna intenționează să-i ceară premierului mai mulți bani pentru ministerul Transporturilor care a solicitat 3 miliarde de lei și a primit la rectificare doar 322 milioane lei.

Nemulțumiri sunt și la UDMR. Ministerul Dezvoltării condus de Cseke Attila a primit un plus 1,8 miliarde de lei în condițiile în care ministerul a cerut circa 4 miliarde de lei pentru proiectele începute prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL – fazele 1 și 2).

Ministerul Sănătăţii va primi în plus 3,5 miliarde de lei, Ministerul Finanţelor plus 3 miliarde de lei, Ministerul Dezvoltării plus 1,8 miliarde de lei, Ministerul Energiei plus 650 milioane de lei, Ministerul Muncii minus 2,7 miliarde de lei, potrivit draftului proiectului de rectificare.