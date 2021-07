Premierul Florin Cîțu, vicepreședinte PNL, și-a făcut intrarea la Gala TNL de vienri seară pe melodia Warrior a celor de la Manowar, i-a felicitat pe liderii TNL pentru rezultatele de la alegerile din 2020.

„Premiile primite arată ce ați făcut pentru PNL în ultimul an și jumătate și pentru asta trebuie să primiți mai mult și să fiți felicitați. (...) Ați reușit să faceți din TNL cea mai puternică organizație de tineret din România, ceea ce noi la seniori nu am reușit, dar vom reuși după 25 septembrie”, a declarat Cîțu.

După ce i-a felicitat pe tinerii liberali și pe șefa lor, Mara Mareș, pentru ce au făcut pentru PNL anul trecut, Florin Cîțu i-a „certat” că nu au reacționat la titlul cărții eseistului și matematicianului libanez Nassim Taleb.

”Skin in the game... Când a zis titlul (cărții - n.red.) n-am auzit foarte multe aplauze, ceea ce arată că mai avem de lucrat, poate nu la citit, dar la înţeles ce facem noi în politică”, a spus Florin Cîțu.

„Când intri în politică, te hotăreşti să îţi asumi ceva. Primul pas e să-ţi pui pielea în bătaie. Dar am văzut foarte mulţi politicieni care, după ce intră în politică, dispar. Ei sunt în politică dar dispar de pe scena politică. Cumva ştim că au fost în politică 20-30 de ani, dar, când ne uităm să vedem ce au făcut în politică sau ce au făcut pentru România în acest timp, vedem că n-au prea făcut mai nimic.

Asta înseamnă să îţi pui pielea în bătaie: să faci fără compromisuri lucruri, indiferent de riscuri”, a mai declarat premierul.

Cîțu nu a ezitat să lanseze și săgeți spre cei din PNL care îl critică.

„Indiferent dacă ți se spune că o măsură bună pentru români s-ar putea sa te coste electoral pe termen scurt, asumă-ți-o, că de aia intrăm in politică. Te costă electoral pe termen scurt. Uitați acest lucru. Asumati-va, pentru ca de aceea am intrat in politică. Dacă nu, nu mai intrăm în politică.

Acesta e mesajul acestei generatii: Ne asumăm totul până la capăt. Și le spunem tuturor că acum este ori varianta noastră, ori nu este o alta variantă. Mergem fara compromisuri! De aceea sunteti generatia „altfel”, pentru ca nu acceptati compromisuri. Altfel veți rămâne generația la fel si sunt sigur ca nu va doriti acest lucru”, a insistat șeful Guvernului.

Florin Cîțu, candidat la președinția PNL, le-a cerut, indirect, sprijinul tinerilor liberali.

„Trebuie să găsiți energia să mergem mai departe (...), pentru că acum suntem la guvernare si aveti de apărat un guvern si un premier care-și asumă lucruri. Chiar dacă unii spun că s-ar putea sa ne coste electoral pe termen scurt. Dar isi asumă lucruri pentru ca sunt bune pentu România și sunt bune pentru viitorul Romîniei. Felicitări, generația „altfel”!”, și-a încheiat Cîțu discursul de vineri seară, de la Gala TNL.