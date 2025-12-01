Autocisterna încărcată cu 19 tone de GPL, înmatriculată în Ucraina, care sâmbătă s-a răsturnat într-un şanţ, pe marginea drumului naţional 26, între localităţile Blăgeşti şi Oancea din judeţul Vaslui, a fost repusă pe roţi.

”Ridicarea autocisternei a fost dificilă din cauza carosabilului umed, fiind necesară aducerea unei macarale din judeţul Galaţi, cu ajutorul căreia s-a reuşit repunerea pe roţi. Pompierii asigură în continuare zona, în aşteptarea unei alte autocisterne, pentru transvazarea gazului petrolier lichefiat”, au transmis, luni, reprezentanţii ISU Vaslui.

Autocisterna a fost scoasă din şanţ după ce o a treia macara a fost adusă la faţa locului, primele tentative de ridicare eşuând, din cauză că exista riscul ca vehiculul şi încărcătura să intre în balans şi să se răstoarne pe partea cealaltă.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime şi nu a existat risc de explozie, cisterna neprezentând fisuri sau scurgeri.