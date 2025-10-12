Potrivit acestuia, în absența unei decizii clare, sub presiunea directă a PSD, alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să fie amânate până în primăvară. Ciucu consideră că acest lucru ar echivala cu o încălcare gravă a principiilor democratice, întrucât Bucureștiul ar rămâne fără un primar ales cu legitimitatea votului popular.

„În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României”, a transmis Ciucu într-o postare pe pagina sa de socializare.

Critică la adresa politizării excesive a procesului electoral

Edilul a denunțat ceea ce el numește „o urzeală” și „o șaradă bine regizată”, care a transformat organizarea alegerilor într-o chestiune de negociere politică, nu într-un act democratic firesc. În opinia lui Ciucu, ideea că momentul organizării scrutinului poate fi decis în funcție de conveniențele politice este profund greșită.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic.

Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia”, a scris primarul Sectorului 6.

El a reamintit că legislația în vigoare stabilește termene clare pentru organizarea alegerilor după vacantarea unei funcții, iar nerespectarea acestora subminează credibilitatea instituțiilor. „Legea este clară: în X zile de la vacantare trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe aceasta nu o respectăm?”, a adăugat Ciucu.

Ciucu: „Nu este despre mine, este despre democrație”

Liderul liberal a subliniat că nu face aceste declarații din dorința de a-și promova o eventuală candidatură la Primăria Generală. A precizat că nu urmărește funcții și că nu a început nicio campanie electorală. Mesajul său, spune el, este unul de principiu, menit să reamintească importanța legitimității și a regulilor democratice.

„Nu spun acum acest lucru pentru că mă interesează să fiu eu primar general. Nu este despre asta. Nu vânez în general funcții (deși despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcții) și nu este despre intenția mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului București. Și nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie”, a precizat acesta.

Ciucu a adăugat că, pentru el, a trecut vremea alegerilor „pragmatice” și că acum se află într-o etapă în care contează mai mult consecvența valorilor. „Pentru mine a trecut vremea alegerilor pragmatice, am cam demonstrat ce pot și cine sunt. Acum a venit vremea alegerilor principiale, simbolice, am de reconfirmat că am rămas cel care am fost dintotdeauna”, a scris edilul.

Un apel pentru un primar cu legitimitate democratică în Capitală

În finalul mesajului său, primarul Sectorului 6 a susținut că Bucureștiul și România au nevoie, mai mult ca oricând, de un primar ales legitim, care să reprezinte un simbol al democrației liberale.

„Avem nevoie de alegeri la București pentru că Bucureștiul și România au nevoie în această perioadă de un primar LEGITIM, de un simbol al democrației liberale!”, a scris acesta.

Ciucu a încheiat subliniind că miza nu este una personală, ci una care privește întreaga societate. „Alegerile care nu vor mai exista de la București nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puțin merituos sau legitim, sunt despre bucureșteni și despre români.”

