Aceste atacuri vin într-un moment tensionat pentru sceana politică și vizează direct CCR. Ciprian Ciucu acuză instituția că amână luarea unor decizii esențaile care ar putea deloca un întreg proces de reformă.

Primarul Sectorului 6 al Capitalei face referire la decizia pe care judecătorii constituționali trebuie să o ia cu privire la pachetele de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Potrivit oficialului, ”nu vorbim despre simple întârzieri birocratice, ci mai degrabă despre o strategie de blocare cu implicații politice”.

Mai mult, liberalul susține că ”există informații clare care indică o întârziere intenționată menită să afecteze credibilitatea actualei guvernări. Boală lungă, moarte sigură”.

De asemenea, prim-vicepreședintele PNL a atras atenția că ”lipsa unei decizii clare, fie ea favorbailă sau nu, a CCR nu face decât să aducă o instabilitate” și a cerut ca CCR să vină cu o decizie fermă și concretă.