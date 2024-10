„Ce să fac eu, să-l sun pe Hrebenciuc? Întâi să fac rost de numărul domnului Hrebenciuc, că nu-l am. Al meu șțiți că e public, că l-a pus doamna Șoșoacă pe Facebook. Nu am avut eu astfel de relații, dar cât să mai stau să mai răspund pentru ceea ce au făcut alții înainte?”, a declarat Ciolacu, vizibil iritat de speculații. Acesta a subliniat că nu are nicio implicare într-un astfel de plan și că nu există voturi de împărțit, negând orice fel de colaborare între PSD și AUR în vederea alegerilor.

Ciolacu exclude orice alianță cu AUR

De asemenea, premierul a reiterat ferm poziția sa cu privire la o posibilă alianță de guvernare între PSD și AUR, respingând categoric această ipoteză. „Nu o să fac niciodată guvern cu AUR, fac cu PNL”, a afirmat Ciolacu.

„Ce voturi să împart eu? Eu am un vot și familia mea, în rest ce voturi să împart eu? Ce voturi să cer eu lui Stan să împartă, că îmi zice omul ”bă, ăsta a înnebunit”, a spus Marcel Ciolacu, joi, la Suceava.