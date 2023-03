Mesaj halucinant al IPJ Alba în tragedia din această dimineață. „Nu am auzit niciun zgomot, era liniște, tatăl era calm”, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS, purtătorul de cuvânt al IPJ Alba. Poliția a stat la ușa apartamentului în care un tată și-a ucis copilașul de un an, apoi s-a sinucis. Totul în timp ce pe partea cealaltă a ușii se aflau oamenii legii. Aceștia nu au forțat intrarea pentru că nu aveau acordul proprietarului pentru a intra în casa în care stătea tatăl cu chirie.