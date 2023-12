„Am avut alaltăieri o intervenţie în timpul şedinţei de Guvern şi am cerut atât vicepremierului, ministrului de Interne, cât şi doamnei ministru al Justiţiie să ia legătura cu alte state, cu Italia, cu alte state europene, să cumpărăm o dată acele brăţări. Când eşti în control judiciar, când stai şi aştepţi o decizie a instanţei, să se impună aceste brăţări. Nu numai pentru fapte de corupţie, ci şi pentru alte fapte. E un insstrument folosit şi de SUA şi de întreaga Europă. În loc să stăm şi să dăm explicaţii cum a reuşit cineva să fugă, e atât de simplu. Le-am spus vedeţi care sunt procedurile, cele mai scumpe, cumpăraţi că nu trebuie să cumpăraţi un milion ca şi cu vaccinurile. Cred că trebuie să iei câteva sute”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri, la un post TV.

„Haideţi să şi prevenim pentru că costurile de a-l prinde pe Cherecheş au fost unele majore. Mai mult, ai pus un angrenaj întreg european, mai mult, ai solicitat partenerilor tăi să te ajute că nu îl prinzi întâmplător. Înţelegem ce s-a întâmplat acolo. Dar nu pot să uit că a putut să treacă cu un buletin al altcuiva cu 10 ani mai tânăr şi dom-le eram obosit, a fost o neglijenţă. Am o experienţă de viaţă şi eu. Mi-e greu să cred. Am înţeles că sunt întâmplări şi cioncidenţe. Nimic nu e întâmplător”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Trebuie să învăţăm din ceea ce se întâmplă şi trebuie să avem o reacţie rapidă. Vă spun ce am făcut eu, era normal să nu intervin în momentul în care s-a întâmplat, dar am comunicat cu domnul ministru de Interne, tot weekendul a fost la serviciu, intervenise şi situaţia cu vremea, cu comandamentele de iarnă. În toată această perioadă am vorbit de foarte multe ori la telefon să ne coordonăm pentru toată acţiunea de prindere. Trebuie să prevenim, de ce să nu cumpărăm pentru astfel de situaţii. Am cerut memorandum în guvern în maximum două săptămâni”, a spus Ciolacu.