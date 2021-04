Realitatea PLUS

Vlad Voiculescu a afirmat în prima conferință de presă susținută după demiterea sa, că Ioana Mihăilă va avea tot sprijinul său, în cazul în care va fi desemnată. Desemnarea Ioanei Mihăilă ar putea însemna și că Vlad Voiculescu rămâne ministrul din umbră al Sănătății, notează Realitatea PLUS. Deși pe site-ul Ministerului, secretarul de stat Ioana Mihăilă apare fără CV, pe site-ul de campanie al USR-PLUS apare totuși o variantă a CV-ului, sub denumirea de ”CV pe scurt”. ”CV-ul pe lung” rămâne, însă, o enigmă.

O altă nominalizare pentru funcția de ministru al Sănătăţii ar putea fi propunerea USR-PLUS: medicul Radu Lupescu. Acesta a făcut declarații controversate referitoare la morții de COVID-19, după ce și Vlad Voiculescu a vorbit despre acest lucru, notează Realitatea PLUS. Lupescu îl contrazice într-o amplă postare pe Facebook pe fostul ministru al Sănătății în privința numărului morților raportați. Medicul român Radu Lupescu, anestezist și președintele Asociației medicilor din clinica Rhéna de la Strasbourg, a fost decorat de președintele Franței cu Ordinul național al Meritului, la sfârșitul anului trecut, alături de alți medici pentru efortul din timpul pandemiei de coronavirus.

Nici nominalizarea Andreei Moldovan ca ministru al Sănătății nu este exclusă. Ea a fost implicată în mai multe scandaluri cât timp a fost secretar de stat. Șeful Executivului spune că există suspiciuni de fals în acte, asta în contextul în care s-a descoperit că documentul controversat privind morții COVID semnat de Andreea Moldovan are același număr de înregistrare cu un alt act. De asemenea, ea a semnat un ordin prin care ar fi putut fi carantinate instant sute de localități, printre care și Capitala.

„Pentru că s-a discutat în presă de acea întâlnire și indicii de carantină, vreau doar să menționez că discutarea lor s-a făcut în două zile succesive la sediul Ministerului Sănătății, într-o companie mai mult decât selectă. A fost o discuție de 3-4 ore, s-a venit a doua zi cu clarificări și cu discuții suplimentare. Am vrut să precizez și ca n-am lucrat de capul meu”, a declarat medicul infecționist Andreea Moldovan, la trei zile de la demiterea sa din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății și a lui Vlad Voiculescu.

Mai mult, premierul a explicat că decizia de demitere a Andreei Moldovan nu a avut legătură cu ce conținea ordinul, ci mai degrabă cu faptul că acesta încălca legislația.

„Nu aș fi știut de acest document dacă nu ar fi fost aruncat în spațiul public ca o dovadă a existenței unui presupus grup de lucru. După aceea am cerut investigații în detaliu și am descoperit că de fapt există acest document, care acum arată ca un fals în acte. Un document a fost înregistrat după ce a fost creat. Nimeni nu contestă că doamna respectivă nu era un medic bun. Nu ăsta era rolul meu. Ceea ce eu nu vreau să am în acest... guvernul meu – încălcarea flagrantăa procedurilor. Nu putem să ne batem joc de procedură. Trebuie să urmezi procedura. Altfel, nu ai ce căuta în Guvern”, a declarat Florin Cîțu luni seară, la o televiziune de știri.

Totodată, și Alexandru Rafila ar putea fi o variantă pentru funcția de ministrul al Sănătății în cazul în care ar pica Guvernul de coaliție.