Acces cu preaviz: rolul asociației de proprietari

Administratorul sau președintele asociației de proprietari poate intra în apartamentul tău pentru verificări, reparații sau înlocuiri care țin de proprietatea comună și care necesită acces din interiorul locuinței. Aceste intervenții pot viza instalațiile comune, defecțiuni ce afectează întreaga clădire sau situații care prezintă riscuri pentru vecini.

Pentru astfel de situații, legea impune trimiterea unui preaviz în scris de cel puțin cinci zile. Notificarea trebuie să detalieze motivul accesului și momentul exact al vizitei, pentru ca proprietarul să se poată organiza corespunzător.

Refuzul accesului poate atrage amenzi de până la 3.000 de lei dacă intervenția este necesară asupra proprietății comune, conform Legii nr. 196/2018.

Situații de urgență: acces imediat fără preaviz

Există circumstanțe în care așteptarea unui preaviz ar putea provoca pagube semnificative sau pune în pericol locatarii. În aceste cazuri, administratorul sau persoanele delegate de asociație pot intra în apartament imediat, fără notificare prealabilă. Accesul rapid este permis doar în situațiile definite de lege și regulamentele interne ale asociației.

Printre exemplele care justifică intervenția imediată se numără:

- o conductă spartă care provoacă inundații,

- scurgeri de apă care afectează apartamentele vecine,

- un robinet lăsat deschis care produce pagube,

zgomote puternice sau perturbări ce afectează ordinea publică,

situații care pun în pericol structura clădirii sau siguranța locatarilor.

În aceste circumstanțe, refuzul accesului poate atrage amenzi între 500 și 3.000 de lei, conform Legii nr. 196/2018.

Obligațiile locatarilor în întreținerea elementelor comune

Viața la bloc presupune responsabilități care depășesc spațiul personal al locuinței. Fiecare proprietar contribuie la funcționarea sigură a instalațiilor și echipamentelor comune, iar accesul în apartament poate fi necesar pentru menținerea acestora.

Printre elementele care necesită verificări și întreținere periodică se numără:

- lifturile și sistemele de transport vertical,

- instalațiile de gaze și distribuție electrică,

- rețelele de apă și canalizare,

- sistemele de încălzire centralizată,

- spațiile tehnice și infrastructura comună a clădirii.

Respectarea regulilor legale și colaborarea cu asociația de proprietari contribuie la siguranța blocului și previn costuri suplimentare pentru toți locatarii.

