În 2025, tariful mediu la apă și canalizare este de aproximativ 14,47 lei/m³ (fără TVA), potrivit datelor publice ale operatorilor locali. Doar apa potabilă costă, în funcție de oraș, între 6 și 10 lei/m³. Așadar, reducerea consumului cu circa 3,5 metri cubi lunar poate aduce o economie de aproximativ 50 de lei la factura lunară.

1. Verifică pierderile de apă

Primul pas spre o factură mai mică este eliminarea scurgerilor ascunse. Un robinet care picură continuu sau o baterie defectă la toaletă pot risipi sute de litri lunar. Înlocuirea unei simple garnituri costă câțiva lei, dar poate reduce semnificativ consumul.

Dacă locuiești la bloc, este important să anunți asociația de proprietari în cazul unor pierderi provenite din instalațiile comune, pentru a evita costuri suplimentare împărțite între locatari.

2. Dușuri mai scurte și capete economice

Reducerea duratei unui duș cu doar două minute înseamnă zeci de litri economisiți zilnic. Instalarea unui cap de duș cu aerator, care combină apa cu aerul și reduce debitul, menține presiunea dar scade consumul chiar și cu 30%.

Dacă obișnuiești să faci două dușuri pe zi, această schimbare simplă poate însemna 1–2 metri cubi mai puțin pe lună — adică o treime din economiile propuse.

3. Folosește mașinile de spălat eficient

Atât mașina de spălat rufe, cât și cea de vase consumă mai multă apă atunci când sunt pornite pe jumătate goale. Alege programele eco și pornește-le doar atunci când sunt încărcate complet. În acest fel, cantitatea de apă utilizată per articol spălat este semnificativ mai mică.

4. Refolosește apa rece sau reziduală

Înainte ca apa de la duș să devină caldă, adun-o într-un recipient și folosește-o ulterior pentru udarea plantelor sau curățenie. Apa rezultată din clătirea legumelor sau a fructelor poate fi, de asemenea, reutilizată. Aceste mici gesturi pot reduce consumul cu zeci de litri în fiecare săptămână.

5. Optimizează consumul la toaletă

Rezervorul toaletei este unul dintre cei mai mari consumatori de apă din casă. Dacă nu dispune de un sistem de dublă comandă (jumătate de volum), se pot instala dispozitive de reducere a debitului. Totodată, evită aruncarea obiectelor solide care necesită clătiri suplimentare.

Economii care contează

Pentru o gospodărie cu un consum mediu, aplicarea acestor obiceiuri poate duce la o reducere de până la 3,5 m³ de apă lunar, echivalentul a circa 50 de lei economisiți la factura lunară. Într-un an, diferența ajunge la 600 de lei — bani care pot fi direcționați spre alte nevoi importante.

Specialiștii recomandă și citirea lunară a contorului, compararea tarifelor aplicate de operatori și verificarea eventualelor pierderi comune din bloc. Mici schimbări de rutină pot aduce beneficii mari, atât pentru buget, cât și pentru mediu.