Potrivit sondajului realizat pentru Uniunea Salvați România, Marcel Ciolacu intră în turul doi cu Mircea Geoană. Liderul PSD are 21,9 procente, urmat de candidatul independent, Mircea Geoană. Pe locul 3 este chiar liderul USR, Elena Lasconi, care are 16,3 procente la primul tur al alegerilor prezidențiale. George Simion, liderul AUR, are 14,9 la sută în sondajul realizat la comanda USR, urmat de Diana Șoșoacă. În cercetarea pentru USR, Nicolae Ciucă ocupă locul șase, cu doar 5,9 la sută.



1. Marcel Ciolacu - 21,9%

2. Mircea Geoană - 17,8%

3. Elena Lasconi - 16,3%

4. George Simion - 14,9%

5. Diana Șoșoacă - 12,9%

6. Nicolae Ciucă – 5,9%



Sondajul a fost realizat la comanda USR, în perioada 15-30 august, pe un eșantion de 1793 de persoane și are o marjă de eroare maximă de ± 2,38%



În schimb, în sondajul comandat de PNL, Nicolae Ciucă intră în turul doi cu Marcel Ciolacu, fiind clasat pe locul 2 și urmat de Mircea Geoană.

1. Marcel Ciolacu - 25%

2. Nicolae Ciucă - 16%

3. Mircea Geoană - 14%

4. George Simion - 13%

5. Elena Lasconi - 13%

6. Diana Șoșoacă - 11%



Sondajul a fost realizat, la comanda PNL, în perioada 24 - 30 august, pe un eșantion de 1099 de persoane. Eroarea maximă este de +/- 3%