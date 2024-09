Milionarul român care și-a văzut pensia majorată cu 3.000 de lei după recalculare

Dumitru Dragomir a amintit că, pe vremea când era președinte al LPF, plătea lunar 6.000 de euro către stat dintr-un salariu de 15.000 de euro.

„Mi-au mai dat 25-30 de milioane vechi (n.r. – 2500-3000 de lei) la pensie. Dacă am plătit. Mi-a făcut recalcularea. Eu am avut salariu 15.000 de euro pe lună şi plăteam 6.000 de euro la stat, lună de lună. Dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta şi am plătit la stat, n-am şi eu dreptul ăsta acum?

Ălora care au plătit şi le-a luat, să le dea banii înapoi. Dar cei care nu au contribuit, să facă gălăgie, n-au dreptate. Ciocu` mic!”, a declarat Dragomir.

Mesajul lui Dragomir pentru pensionarii nemulțumiți

Fostul oficial de la LPF a avut și un mesaj pentru cei care nu au contribuit suficient la stat, dar totuși cer mai mulți bani: „Cei care au contribuit și cărora li s-au reținut bani, ar trebui să primească înapoi. Dar cei care nu au plătit contribuții și fac gălăgie, nu au dreptate. Ciocu' mic!”, a spus Dragomir, conform fanatik.ro.

Deși pensia sa este una considerabilă, Dragomir se descrie mai degrabă „bucuros” decât „fericit” de această situație.

Acesta a menționat că, deși trăiește din pensie, își ajută fiul la proiectele imobiliare fără a cere nicio remunerație: „Eu sunt un pensionar bucuros, nu neapărat fericit. Trăiesc din pensie, dar mai muncesc la fiul meu, și muncesc gratis. El construiește un bloc lângă Herăstrău, care este aproape gata, și am muncit zi de zi fără niciun profit”, a povestit Dragomir într-un interviu acordat AntenaSport în urmă cu câțiva ani.