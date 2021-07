"Este un politist foarte bun, teribil de smart, isi facea treaba impecabil. Nu lucra la dosare penale, insa avea o munca de birou", potrivit unor surse citate de ziare.com.

Politia investigheaza cazul si, cel mai probabil, vor incepe audierile in acest caz. Femeia nu are sot si nici copii.

Pentru a usura ancheta, politista a lasat si un bilet de adio.

Pe masa din sufragerie, politistii au gasit un bilet de adio pe cinci pagini, in care si-a cerut iertare de la fratele sau, plecat in strainatate, dar si de la mama sa, aflata in Republica Moldova.

Inainte de a-si pune capat zilelor, politista a lasat usa de la intrare deschisa, tocmai pentru a nu fi sparta. De asemenea, in casa era curatenie.

"In aceasta dimineata (n.r. - miercuri, 7 iulie), prin apel 112 Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada din Sectorul 3 se afla decedata o femeie, posibil precipitata de la mare inaltime", anunta Politia Capitalei.