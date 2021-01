Cine dorește schimbarea lui Valeriu Gheorghiță de la conducerea campaniei de vaccinare

Conform informațiilor apărute în presă, Vlad Voiculescu ar dori schimbarea lui Valeriu Gheorghiță de la conducerea campaniei de vaccinare.

"Nu am auzit așa ceva. Știți foarte bine că acest comitet este în subordinea premierului. La mine nu a ajuns așa ceva. Am văzut discuții importante de unde au ieșit multe comunicate și soluții. Că oamenii discută și au opinii diferite este normal când încerci să faci un lucru bun. Am încurajat dezbaterea. Dar nu are nicio atribuție domnul ministru al Sănătății dacă domnul Gheorghiță pleacă sau nu. Lucrurile sunt separate clar", a spus Florin Cîțu.