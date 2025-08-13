Potrivit prognozelor, inflația va atinge vârful în toamnă atunci când se vedea și impactul primului pachet de taxe, iar indicatorul se va apropia de 10%.

IMPACTUL NOILOR TAXE ÎN PREȚURI, PROGNOZA BNR

Majorarea TVA

Două cote – 21% și 11%

Majorarea accizelor cu 10% - cost asupra inflației – 4%

Rata inflației estimată în septembrie – 9,6% - 9,7%

Rata inflației estimată la final de an 8,8% (prognoza poate fi revizuită

în creștere)

SURSA: calcule BNR

Astăzi pensiile au fost virate pe card pentru 2,3 milioane de pensionari.

Plata CASS la pensiile peste trei mii de lei reprezintă prima micșorare de pensii pe acest an.

De exemplu, pentru o pensie de 6000 de lei, în urma contribuției la sănătate și a impozitului, pensionarii vor primi cu 570 de lei mai puțin, în timp ce pentru o pensie de 3500 de lei, statul va reține aproape o sută de lei.