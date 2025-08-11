Astfel, un pensionar care primește 4.000 de lei lunar va plăti CASS pentru 1.000 de lei, ceea ce înseamnă 100 de lei pe lună.

Cine este scutit de la plată

Există însă excepții importante, chiar și pentru pensii care depășesc 3.000 de lei:

Pensionarii cu dizabilități – indiferent de tipul sau gradul acestora.

Bolnavii de cancer incluși în programele naționale de sănătate – pe întreaga durată a tratamentului sau până la remisia bolii.

Persoanele neasigurate care beneficiază de tratament în cadrul altor programe naționale (ex. diabet, boli cardiovasculare) – aceștia vor continua să primească gratuit medicamente și servicii medicale.

Guvernul justifică această decizie prin necesitatea de a crește veniturile sistemului de sănătate și de a extinde baza de contribuabili, însă fără a afecta categoriile vulnerabile.