Categoriile de pensionari care scapă de plata CASS, chiar dacă au pensii peste 3.000 lei


De la 1 august, pensionarii cu venituri lunare mai mari de 3.000 de lei vor fi obligați să achite contribuția de asigurări de sănătate (CASS), în cuantum de 10% aplicat doar asupra sumei care depășește acest prag. Măsura se aplică în paralel cu alte modificări fiscale, precum creșterea TVA pentru anumite produse și servicii.

Astfel, un pensionar care primește 4.000 de lei lunar va plăti CASS pentru 1.000 de lei, ceea ce înseamnă 100 de lei pe lună.

Cine este scutit de la plată

Există însă excepții importante, chiar și pentru pensii care depășesc 3.000 de lei:

    Pensionarii cu dizabilități – indiferent de tipul sau gradul acestora.

    Bolnavii de cancer incluși în programele naționale de sănătate – pe întreaga durată a tratamentului sau până la remisia bolii.

    Persoanele neasigurate care beneficiază de tratament în cadrul altor programe naționale (ex. diabet, boli cardiovasculare) – aceștia vor continua să primească gratuit medicamente și servicii medicale.

Guvernul justifică această decizie prin necesitatea de a crește veniturile sistemului de sănătate și de a extinde baza de contribuabili, însă fără a afecta categoriile vulnerabile.