De ce este necesară legea

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a explicat în cadrul unui post TV cunoscut că noile reguli nu vor afecta stabilitatea fondurilor și au „impact neutru” asupra sistemului. Potrivit acestuia, fondurile sunt suficient de lichide pentru a face față plăților, chiar și în perioadele cu un număr mare de pensionări.

„Avem intrări anuale de 22 de miliarde de lei și plăți de aproximativ 2 miliarde. Diferența este suficientă pentru a acoperi vârfurile de plată care vor apărea în următorii ani”, a spus Crăciun pentru sursa citată mai sus.

Oficialul a subliniat că măsura este una obișnuită în țările cu sisteme de pensii private dezvoltate și că statul anunțase încă din 2008 intenția de a introduce această reglementare.

Cum se vor plăti pensiile private

Conform proiectului, regulile de plată depind de suma acumulată în contul fiecărui participant:

Sume sub 15.372 lei – Plata se face integral sau eșalonat pe maximum 12 luni, la alegerea beneficiarului.

Sume peste 15.372 lei – Beneficiarul poate retrage imediat până la 25% din sumă, iar restul va fi încasat printr-una dintre cele două opțiuni:

Pensie viageră – Plata este garantată pe toată durata vieții, riscul de longevitate fiind preluat de furnizor. Dacă pensionarul trăiește peste 10 ani de la momentul retragerii, primește mai mult decât a contribuit; dacă trăiește mai puțin, diferența nu se moștenește.

Retragere programată –

Pentru sume de până la 153.720 lei, beneficiarul primește lunar câte 1.281 lei, timp de maximum 10 ani, până la epuizarea fondului.

Pentru sume peste 153.720 lei, beneficiarul își poate stabili singur cuantumul plății lunare, cu condiția ca perioada de plată să fie de cel puțin 10 ani.

În cazul retragerii programate, banii rămași în cont se moștenesc. După epuizarea sumei, plățile încetează.

Excepția: când poți retrage toți banii odată

Singura situație în care un participant își poate încasa întreaga sumă este atunci când economiile acumulate sunt sub pragul de 15.372 lei.