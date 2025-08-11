Social-democrații au pus gând rău pensiilor speciale! Grindeanu nu exclude asumarea răspunderii

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei ”îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede” proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Liderul PSD este de părere că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii.

Întrebat despre proiectul de eliminare a pensiilor speciale, Grindeanu a răspuns: ”Este un draft pe care îl ştiţi şi voi şi pe care se lucrează, unde ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”.

Întrebat dacă ar trebui angajată răspunderea din partea Guvernului pe acest proiect, el a arătat că și aceasta ar putea fi o opțiune.

”Poate să fie şi aceasta. Şi nu e pentru prima dată când spun acest lucru. Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucrul prin asumarea răspunderii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Problema pensiilor speciale este una dintre condiţiile pe care social-democrații le pun partenerilor de guvernare pentru a reveni la şedinţele coaliţiei.