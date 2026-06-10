Cerul se dezlănțuie în următoarele ore. Cod galben de averse torențiale și vijelii emis de ANM. Ce zone sunt vizate
Cerul se dezlănțuie în următoarele ore
Un Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va afecta, începând cu ora 12:00, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, miercuri, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni.
În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul regiunilor din partea de sud și est a țării.
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