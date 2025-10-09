Zodia Gemeni

De obicei, ești genul de om care trăiește prin cuvinte. Îți place să legi conexiuni, iar oamenii vin către tine pentru energia ta și deschiderea pe care o ai mereu. Cu toate acestea, în octombrie s-ar putea să descoperi că nu toată lumea joacă cinstit în ceea ce te privește, iar unele vorbe pot ascunde intenții ascunse, de la cineva în care ai avut încredere (un prieten apropiat sau o persoană dragă) și care îți arată o față pe care nu o cunoșteai.

Luna nouă scoate la lumină exact acele zone în care ești cel mai sincer, iar acolo s-ar putea să realizezi că altcineva n-a fost deloc la fel.

Poate fi o relație sau o legătură care se destramă după o dezamăgire neașteptată. Te vei confrunta cu o combinație de tristețe, furie și confuzie, dar după ce emoțiile se așază, vei înțelege ceva esențial, și nume, faptul că nu pierzi nimic. Pur și simplu vezi clar cine merită să rămână în viața ta, în luna octombrie care te învață să filtrezi oamenii, să nu mai acorzi atenție oricui și să ai încredere în instinctul tău. Adevărul te ajută.

Zodia Scorpion

În ceea ce te privește, este cunoscut deja faptul că ești maestrul intuiției, reușești să simți lucrurile înainte ca ele să se întâmple, citești printre rânduri și nu te lași păcălit... de obicei. Cu toate acestea, lucrurile par să se schimbe puțin în octombrie 2025, atunci când chiar și tu vei fi surprins de cât de departe poate merge adevărul. Poate să fie vorba despre o suspiciune într-o relație, la locul de muncă sau o promisiune care nu s-a simțit niciodată complet sinceră. Totul iese la suprafață, iar Luna nouă îți confirmă ceea ce intuiția îți zicea de ceva vreme, faptul că nu toată lumea e de partea ta.

Vei vedea mult mai clar acum, cine a fost sincer și cine a jucat un rol. În ciuda tuturor, puterea ta interioară nu te lasă să cazi, ci mai degrabă te ajută de fiecare dată. Luna octombrie te obligă, într-un fel sau altul, să privești realitatea în față, dar și să-ți recuperezi puterea. După ce accepți adevărul, nimeni nu mai poate să te manipuleze sau să te păcălească, iar tot ce face această lună este să își deschidă ochii și să marcheze începutul unei etape noi.

Zodia Rac

Ai obiceiul să trăiești totul mult prea profund, prin emoții, să iubești din tot sufletul și ai o inimă uriașă pentru familie, prieteni și cei apropiați, în general.

Cu toate acestea, tocmai pentru că ești atât de empatic, uneori ajungi să porți poveri care nici măcar nu sunt ale tale, iar de aceea, luna octombrie vine pentru tine cu o trezire, din toate punctele de vedere. Există șanse mari să iasă la suprafață un secret de familie, o discuție din trecut sau o situație ceva mai neplăcută, atunci când vine vorba despre relația cu părinții sau altcineva din familie.

Deși nu pare inițial, acest aspect te va afecta foarte tare, vei simți că toată lumea ta se clatină și că tot ce credeai sigur... se schimbă. Cu toate acestea, ar trebui să privești partea bună, pentru că pe măsură ce lucrurile se clarifică, vei simți și o ușurare. Această lună octombrie îți dă ocazia să te eliberezi de ceea ce nu e al tău, de ceea ce te-a ținut blocat, alegând să lași tot în urma ta. Octombrie devine pentru tine o lună în care începi să te simți mai ușor, mai împăcat cu tine și cu alegerile tale, potrivit sursei.