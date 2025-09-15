Taur

Ai avut o perioadă dificilă, însă persoanele dragi ți-au fost alături. Acum că te-ai mai liniștit, poți începe să îți faci planuri de viitor. Astrele îți vor ghida pași spre luarea celor mai bune decizii. Ai noroc pe plan financiar, însă va trebui să îți asculți și vocea interioară.

Leu

Urmează cea mai bună perioadă din an pentru tine. Ai scăpat de toate grijile, iar acum pot răsufla ușurat. Vei intra în posesia unei sume mari de bani, dar este recomandat să nu cazi în capcana tentațiilor. Cel mai bine ar fi să profiți de norocul pe care îl ai și să faci o investiție serioasă.

Fecioară

Ești o adevărată sursă de inspirație pentru cei din jur. Totuși, este recomandat să te menții cu picioarele pe pământ, chiar dacă primești laude pe bandă rulantă. Universul te favorizează în această perioadă, așa că cel mai bine ar fi să profiți din plin de asta.

Scorpion

Banii trag la tine ca la un magnet, iar asta îți oferă o oarecare siguranță. Va trebui să muncești pentru a-ți îndeplini anumite dorințe, dar astrele sunt de partea ta. Ai noroc și intuiești situațiile favorabile ție, astfel că nu ai cum să dai greș cu alegerile pe care le vei face.

Săgetător

Urmează o perioadă agitată, însă cel mai bine ar fi să nu cedezi emoțional. Destinul te va trece printr-un carusel de trăiri, iar la final vei fi mai puternic decât ți-ai imaginat. Tot ce trebuie să faci este să fii curajos și să nu te temi să ieși din zona de confort.

Pești

Planul financiar și cel profesional sunt foarte bine conturate în perioada următoare. Știi ce vrei de la tine, așa că nu te lași deloc influențat de către cei din jur. Pentru că alegi să îți asculți intuiția, vei avea numai de câștigat, potrivit sursei.