Cercetătorii au studiat 54 de morminte din era paleolitică și au găsit rămășițe umane care au fost conservate prin afumare înainte să fie îngropate, într-un proces de mumificare. Mumiile au fost găsite în 11 situri arheologice din sudul Chinei, Vietnam, Filipine, Laos, Tailanda, Malaezia și Indonezia, scrie Live Science.

Cu toate că cele mai cunoscute mumii sunt cele descoperite în Egipt, înainte de publicarea noului studiu, cele mai vechi mumii erau cele aparținând culturii Chinchorro, care a existat acum 7.000 ani într-o regiune ce astăzi face parte din Peru și Chile.

Mumiile studiate recent, vechi și de 12.000 de ani, aparțin unei populații de vânători-culegători din paleolitic. Trupurile au fost îngropate în poziții ghemuite și prezintă tăieturi și arsuri.