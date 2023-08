Cand alegi din multele variante de uleiuri de gatit de pe piata, stabileste, mai intai, ce iti trebuie pentru reteta pe care ai de gand s-o pregatesti. Pentru prajit sau copt, sunt bune uleiurile cu aroma neutra. Pentru calit, sunt bune uleiurile mai aromate. La dressinguri, cele mai aromate sunt de preferat.

Iata cele mai ntalnite uleiuri pentru gatit si la ce preparate sa le folosesti:

Uleiul de rapita

Deseori, oamenii evita uleiul de rapita pentru ca este asociat cu mancarea prajita si, deci, nesanatoasa. Dar faptul ca are punctul de ardere inalt, la 200 de grade Celsius, si o aroma neutra, il face bun pentru prajit. La fel ca alte uleiuri de gatit, are un continut scazut de grasimi saturate. E bun nu doar pentru prajit, ci si pentru a coace aluaturi. In general, nu e recomandat la salate.

Uleiul de masline

Este un aliat important al sanatatii sistemului cardiovascular, protejand organismul impotriva bolilor de inima, atacurilor cerebrale si a unor tipuri de cancer. Are o aroma subtila si este inlocuitorul perfect pentru unt. Se pastreaza in locuri intunecoase, departe de sursele de caldura (nu langa cuptor).

Uleiul de arahide

Contine acizi grasi esentiali pentru buna functionare a inimii, vitamina E si antioxidanti. Are o aroma intensa de nuca, fiind cel mai potrivit ulei pentru mancaruri prajite. Nu este nevoie sa fie refrigerat, dar se consuma in cateva luni de la desigilarea sticlei.

Uleiul de susan

Desi este similar cu uleiul de masline in ceea ce priveste continutul caloric si cel de grasimi, uleiul de susan are o aroma mai pregnanta, fiind adesea folosit in bucataria asiatica. Avand o aroma puternica este mai bine sa fie folosit la finalul procesului de gatire, in cantitate mica, pentru a conferi aroma mancarii. Se pastreaza la intuneric, departe de sursele de caldura, pentru ca poate sa rancezeasca foarte repede.



Uleiul de avocado

Este excelent pentru gatitul la temperaturi inalte, dar este la fel de bun in salate si in supe reci. Contine grasimi mononesaturate care contribuie la reducerea nivelului colesterolului si a tensiunii arteriale. Se poate depozita la cald sau la rece, daca vrei sa-l pastrezi un timp mai indelungat.

Uleiul de nuca

Are un gust intens de nuca, dar fara sa fie amarui, asa cum sunt nucile. Are un continut ridicat de acizi grasi Omega-3 si se foloseste pentru gatit la temperaturi medii, asa ca cel mai bine este sa-l consumi intr-o salata sau ca sa aromatizezi un fel de mancare proaspat gatit. Se depoziteaza in locuri intunecoase si racoroase, dar nu mai mult de 6 luni, sau in frigider, daca vrei sa-i maresti valabilitatea.