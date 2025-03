Teologii avertizează că aceste rugăciuni sunt extrem de puternice și trebuie rostite cu sufletul curat și gânduri bune, fără să dăuneze altor persoane.

Mai mult, ei susțin că rugăciunile pentru iubire nu sunt pentru cei care au inima intunecată și plină de gânduri rele care au ca scop plăcerea carnală sau de a scoate o persoană dintr-o altă relație.

Rugaciune pentru iubire catre Fecioara Maria

Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Te rog, priveste in sufletul meu, linisteste-mi inima! Gasiti-mi iubitul (numele omului) si aduceti-mi-l. El cauta si dragostea mea, deoarece oaia aude un pastor, dar nu-l poate gasi, arata-i calea spre mine. Sotul sufletului meu, pe care il iubesc, sa ne iubim unii pe altii pana la sfarsitul zilelor noastre. Pentru tine, care cunoaste tainele si suferintele femeilor, ca a devenit o sotie iubita si o mare mama, intreb cu umilinta, in numele fiului tau, Domnul nostru.

Rugaciune pentru iubire catre Iisus Hristos

Stau in fata ta, Doamne, cu inima si sufletul deschis, numai eu ma pot deschide catre tine, numai tu vei auzi si te vei linisti. Stiti ce voi cere, despre iubirea pamanteasca pura, despre un sot care va fi alaturi de unul singur si drag pentru totdeauna. Te rog, te rog, da-ne o cale simpla si spinoasa, astfel incat sa ne intalnim mai devreme. Indica-ma spre cel care imi lumineaza viata cu lumina si dragoste. Imi deschid inima si sufletul pentru tine. Din toata vointa ta.

Rugaciune pentru pastrarea iubirii catre Sfintii Adrian si Natalia

O, sfintilor mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalia! Sunteti voi fericiti soti si purtatori de chinuri straluciti. Auziti-ne pe noi cei ce ne rugam cu lacrimi, venind la biserica. Rugati-L pe Stapanul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, sa ne daruiasca pace in familie, sanatate trupeasca si sufleteasca, mantuirea sufletului.

O, sfintit cuplu, sfinti mucenici ai lui Hristos, Adrian si Natalia! Ascultati-ne pe noi ce ne rugam si mijlociti pentru noi, ca sa ni se dea toate cele de folos trupurilor si sufletelor. Si rugati pe Hristos Dumnezeu sa ne miluiasca. Si sa faca cu noi dupa indurarile Sale. Ca sa nu pierim in pacatele noastre. Sfintilor mucenici, primiti glasul rugaciunilor noastre si cu mijlocirile voastre.

Izbaviti-ne de foamete, de ciuma, de cutremur, de potop, foc si grindina, de sabie si de navalirea celor de alt neam, de razboiul cel dintre noi, de moartea cea napraznica si de toate nenorocirile, scarbele si durerile. Ca intotdeauna, prin mijlocirile voastre fiind intariti, sa slavim pe Domnul Iisus Hristos. Caruia I se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea, cu Cel Fara de inceput al Sau Parinte si Preasfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.

Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu si prealaudati mucenici ai lui Hristos, pentru iubirea Lui ati dispretuit desertaciunea lumeasca. Si v-ati pus viata ca o jertfa curata. Ati ales sa primiti mai degraba chinuri decat sa va lepadati de Dumnezeul cel adevarat. Cu dragoste va laudam sfintilor Adrian si Natalia. Ca cei ce stati langa Tronul cel de har al Domnului desfatandu-va, rugati-va pentru cei ce cu credinta si evlavie va imploram. Si cu multumire va cantam asa: Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prealaudati si neinvinsi mucenici ai lui Hristos!

Amin!