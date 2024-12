„Un comentariu legat de documentul desecretizat și linșajul mediatic.

În document se menționează că în perioada 24.10 - 24.11.2024 s-au făcut “plăți” de 381.000$ către conturi implicate în promovarea lui Călin Georgescu. Deși anumite donații s-au făcut și spre conturi ce îl susțineau pe Călin Georgescu, ce nu se menționează în document este că o parte consistentă din suma donată s-a dus spre cazuri sociale (copii bolnavi), spre conturi care nu promovau conținut politic și chiar și conturi care susțineau alți candidați sau conturi care au postat în mod negativ despre C.G.

Donațiile ce totalizează aproximativ 1m$ pe TikTok au început în urmă cu un an și jumătate, iar acel cont a devenit ca un “brand”, fiind cel mai mare nivel de donator din România (nivel 50). Majoritatea donațiilor realizate de pe acel cont au avut loc cu mult înainte de începerea campaniei electorale din România.

În concluzie, insinuarea că am “finanțat campania” dlui Călin Georgescu o consider falsă/dezinformare. Precum am menționat în alt mesaj, nu am discutat niciodată cu Călin Georgescu și nu am avut vreun interes ascuns în susținerea dânsului. Susținerea mea s-a făcut prin postări, comentarii și re-postări pe contul de socializare, în mod complet voluntar.

Rog presa din România să revizuiască articolele despre mine și să nu mai publice informații false sau cu caracter defăimător. Le amintesc pe această cale de Art. 30 din Constituția României, în mod special alineatul 6, și îi anunț că pregătesc procese atât în instanțele din România, cât și la CEDO, împotriva celor ce nu îmi respectă drepturile fundamentale”, scrie Bogdan Pechir.