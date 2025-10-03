De la prinți ai petrolului și tehnologiei din Orientul Mijlociu, până la moștenitori europeni care gestionează patrimoniu și proiecte culturale, poveștile lor sunt pline de contraste între luxul excesiv și responsabilitățile regale. Aceste figuri combină istoria, puterea financiară și influența socială într-un mod care captează constant atenția globală, iar stilul lor de viață rămâne un subiect de curiozitate și admirație.

6. Prințul William și Prințul Harry (Marea Britanie) – între datorie și libertate

Prinții Marii Britanii, William și Harry, dețin și ei averi impresionante, chiar dacă acestea nu se compară cu sumele uriașe ale prinților arabi. Prințul William, moștenitor al tronului, are o avere estimată la aproximativ 40 de milioane de dolari, iar Prințul Harry la aproximativ 60 de milioane (inclusiv contracte media).



William este imaginea serioasă a monarhiei britanice, crescut pentru a fi rege și dedicat tradițiilor. În schimb, Harry a ales o viață independentă, mutându-se în SUA alături de Meghan Markle și construindu-și propria imagine prin proiecte media și filantropice.

5. Prințul Hamdan bin Mohammed Al Maktoum (Dubai) – prințul poet și influencer

Prințul moștenitor al Dubaiului, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, cunoscut și sub numele de Fazza, este una dintre cele mai populare figuri regale în social media. Averea sa personală depășește 500 de milioane de dolari, însă influența sa ca viitor conducător al Dubaiului îl face mult mai puternic.



Născut în 1982, Hamdan a studiat în Marea Britanie și s-a remarcat prin pasiunile sale pentru sporturi extreme, poezie și fotografie. Pe Instagram, are milioane de urmăritori, iar postările lui îl arată practicând scufundări, echitație sau călătorind în cele mai exotice locuri din lume. Spre deosebire de mulți prinți tradiționali, Hamdan își cultivă imaginea unui lider modern, apropiat de oameni, dar cu o viață de lux impresionantă.

4. Prințul Albert von Thurn und Taxis (Germania) – aristocratul modern

Unul dintre cei mai bogați prinți europeni este Albert von Thurn und Taxis, din Germania. Averea sa depășește 1,6 miliarde de dolari, provenind în mare parte din moștenirea unei familii aristocratice cu secole de istorie.



Născut în 1983, Albert a fost declarat miliardar de Forbes la doar 18 ani, după moartea tatălui său. Este pasionat de sporturi cu motor și a participat la curse profesionale de mașini, ceea ce îl face un prinț atipic. Deși are o avere uriașă, a preferat să trăiască discret, întreținut de tradițiile și moștenirile familiei sale, dar și de o viziune modernă asupra afacerilor.

3. Prințul Mohammed bin Salman (Arabia Saudită) – tânărul vizionar și cel mai bogat prinț al lumii

Cunoscut sub acronimul MBS, Mohammed bin Salman este prințul moștenitor al Arabiei Saudite și unul dintre cei mai influenți oameni ai planetei. Averea sa este estimată la peste 5 miliarde de dolari personal, dar influența lui asupra fondurilor suverane ale Arabiei Saudite depășește sute de miliarde.

Născut în 1985, MBS a crescut în mijlocul luxului, dar s-a remarcat prin ambiția de a transforma regatul. El este arhitectul viziunii „Saudi Vision 2030", un plan de modernizare a economiei prin diversificare dincolo de petrol. Viața sa este o combinație între puterea tradițională a unei familii regale cu sute de prinți și dorința de a fi un lider al viitorului. Este cunoscut pentru proiectul futurist NEOM, dar și pentru pasiunile sale pentru tehnologie și artă.

2. Prințul Moulay Hassan (Maroc) – adolescentul miliardar La doar 22 de ani, prințul moștenitor al Marocului, Moulay Hassan, este deja considerat unul dintre cei mai bogați tineri regali din lume. Averea familiei sale este estimată la peste 8 miliarde de dolari, iar Hassan va moșteni o parte importantă din aceasta.



Născut în 2003, Moulay Hassan a crescut într-un mediu strict, fiind educat pentru a deveni rege. Este pasionat de sporturi, dar și de diplomație, participând alături de tatăl său, regele Mohammed al VI-lea, la numeroase evenimente internaționale. Chiar dacă este foarte tânăr, imaginea sa este deja bine conturată: un lider în devenire, cu un destin regal și o avere uriașă.