Cea mai în vârstă persoană din lume a sărbătorit împlinirea a 117 ani

Batrana si-a marcat duminica ziua de nastere cu o petrecere, impreuna cu personalul si prietenii de la camin, potrivit unor inregistrari difuzate de televiziunea locala TVQ Kyushu Broadcasting Co, relateaza Reuters.



Tanaka, a carei zi de nastere a fost pe 2 ianuarie, a luat o muscatura dintr-o felie din tortul ei mare si a comentat zambind: "Gustos".



"Mai vreau!" a adaugat ea.



Kane Tanaka s-a nascut prematur in 1903 si s-a casatorit cu Hideo Tanaka in 1922, potrivit Guinness World Records. Cuplul a avut patru copii si a adoptat un al cincilea.