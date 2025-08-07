Potrivit analizei oficiale, mai mult de jumătate dintre solurile din Europa și din zona Mării Mediterane încă se confruntau cu seceta în intervalul 11-19 iulie. Procentul de peste 50% este unul îngrijorător, din moment ce este cel mai ridicat nivel de secetă înregistrat în această perioadă de când au început monitorizările, în anul 2012.

Indicatorul de secetă al Observatorului European împarte gravitatea secetei în 3 niveluri: monitorizare, avertizare și alertă. Cele mai afectate țări sunt cele din Europa de Est și regiunea Balcani. Peste jumătate din solurile din Bulgaria, Ungaria și România sunt în situație de alertă, cu procente de 63%, 52% și respectiv 51%.

În Serbia, 99% din soluri au deficit de apă, iar rata de alertă ajunge la 68%.

„Obișnuiam să culeg până la 100, 120 de kilograme (n.r. de zmeură). Dar acum, frate, nu pot să fac nici măcar 20, 25 de kilograme într-o zi. Acum este greu. Pur și simplu nu poți să culegi destule”, spune un fermier sârb.



Nici în Occident situația nu e mai bună. Peste 20% din solurile din Europa de Vest prezintă niveluri de alertă. Marea Britanie și Germania sunt printre țările cele mai afectate. Cea mai mare problemă este că seceta favorizează incendiile care se pot extinde și deveni foarte periculoase.