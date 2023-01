"Aceste perioade calde sunt tot mai frecvente in timpul iernii. Cele mai importante temperaturi le-am avut tot in partea de sud a tarii - 15 grade la Bucuresti si 16 in judetu Dambovita. Sunt temperaturi cu mult peste ce ar fi normal in aceasta perioada.

Ar trebui sa avem temperaturi maxime cuprinse intre -3 si plus 4 grade, iar noaptea minime ce ar trebui sa coboare intre -10 si -12 grade in nordul si centrul tarii, nici vorba de asa ceva. Noaptea trecuta a fost cu temperaturi pozitive.



Suntem intr-o tendinta de racire usoara, dar chiar si asa vorbim de o vreme in continuare calda si saptamana viitoare", a declarat meteorologul ANM, Mihai Hustiu.