Cea mai bună metodă de a găti dovleceii
Sunt ieftini, versatili și surprinzător de bogați în nutrienți esențiali precum vitamina C, potasiu și magneziu. Dar, în ciuda popularității lor, rămâne o întrebare care revine an de an în bucătăriile de acasă: care este, de fapt, cel mai bun mod de a găti dovleceii, astfel încât să-și păstreze textura, savoarea și culoarea vie?

Pentru Richard Blais, fost concurent la Top Chef și jurat în emisiunea Next Level Chef, dovleceii la grătar sunt sinonimi cu vara. „Îmi place să-i pun direct pe grătar, doar cu puțin ulei, sare și piper. Se gătesc rapid, rămân suculenți și capătă acea aromă ușor afumată care amintește de mesele în aer liber”, spune el.

Blais mărturisește că, deși îi place să încerce și alte metode – de exemplu, murarea rapidă în saramură cu ghimbir și turmeric –, grătarul rămâne de neîntrecut în privința simplității și vitezei de preparare.

 