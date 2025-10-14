Pentru Richard Blais, fost concurent la Top Chef și jurat în emisiunea Next Level Chef, dovleceii la grătar sunt sinonimi cu vara. „Îmi place să-i pun direct pe grătar, doar cu puțin ulei, sare și piper. Se gătesc rapid, rămân suculenți și capătă acea aromă ușor afumată care amintește de mesele în aer liber”, spune el.

Blais mărturisește că, deși îi place să încerce și alte metode – de exemplu, murarea rapidă în saramură cu ghimbir și turmeric –, grătarul rămâne de neîntrecut în privința simplității și vitezei de preparare.