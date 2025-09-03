În acest moment, salariul minim brut în România este de 4050 de lei. Baza de calcul pentru plată este de şase minime, deci 24.300 de lei. Contribuţia CASS este de 10% din această sumă, deci 2430 de lei, pe an. Aceasta acoperă 12 luni de asigurare, indiferent de luna în care este făcută plata.

Cum devii asigurat voluntar

Primul pas este depunerea unei declaraţii unice. Aceasta poate fi: – completată online şi depusă în Spaţiul Privat Virtual (SPV) al ANAF – trimisă prin Poştă, cu confirmare de primire – completată şi depusă la un ghişeu ANAF

Plata contribuţiei se poate face în tranșe: 25% (607,5 lei) imediat, restul până la 25 mai 2026.

Cine este automat asigurat în sistemul naţional de sănătate

Nu trebuie să plătești CASS dacă te încadrezi în una dintre următoarele categorii: Copil, elev sau student (până la 26 de ani, în anumite condiții); Femeie însărcinată; Pensionar; Șomer indemnizat; Persoană cu handicap grav sau bolnav în programe naționale de sănătate; Persoană în concediu pentru creșterea copilului.