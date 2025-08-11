O analiză detaliată bazată pe imagini din satelit și realizată de Financial Times scoate la iveală o transformare de amploare în industria de apărare din Europa. După izbucnirea invaziei rusești în Ucraina, fabricile europene de armament au început o expansiune rapidă, cu o rată de creștere a spațiilor industriale triplu mai mare decât în perioadele de pace, însumând peste 7 milioane de metri pătrați în noi construcții militare.