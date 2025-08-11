Primul ajutor în caz de accident rutier
- Se iau măsuri de prevenire ca situaţia să nu se înrăutăţească și se asigură locul accidentului pentru a preveni implicarea în accident şi a altor persoane.
- Oprirea motoarelor maşinilor implicate și instalarea semnalelor luminoase şi de avertizare.
- Scoaterea victimelor din locul accidentului dacă există pericol de incendiu sau explozie.
- Aşezaţi persoanele care şi-au pierdut conştienţa în poziţie laterală.
Raportarea accidentului este primul ajutor
- Telefonaţi la numărul special de urgenţă (112), raportaţi accidentul şi solicitaţi ajutor din partea poliţiei, spitalului şi pompierilor.
- Examinarea şi evaluarea stării victimei până la sosirea echipajelor medicale.
- Evaluarea traumatismelor corporale înainte de a acţiona, dacă aceasta nu este făcută traumatismele se pot agrava.
- Verificarea accidentatului trebuie să se facă în poziţia în care a fost găsit. Dacă este posibil și recomandabil, victima trebuie aşezată în poziţia culcat pe spate.
- Dacă mai multe persoane au fost accidentate, cele mai grav afectate vor fi separate pentru a li se acorda de urgenţă primul ajutor în vederea salvării vieţii
- Pentru a evalua gradul de afectare, vorbiţi cu accidentatul şi observaţi starea sa, dacă este consţient, confuz, coerent sau inconştient.
- Atingeţi pacientul şi palpaţi pulsul la încheietura mâinii sau la gât, verificaţi dacă are semne vitale, apoi stabiliţi priorităţile.
Primul ajutor în caz de accident, pentru salvarea vieții
- Accidentatul aflat în stare inconştientă, dar care respiră independent, trebuie aşezat într-o poziţie laterală stabilă.
- Dacă victima nu respiră, deschideţi căile de acces ale aerului, aplecaţi capul pe spate, ridicaţi gâtul. Apoi îndepărtaţi din gură corpii străini vizibili. Dacă accidentatul continuă să nu respire începeţi respiraţia artificială (metoda gură la gură) şi continuaţi cu această manevră până când pacientul respiră independent.
- Când inima se opreşte şi nu are puls, începeţi de urgenţă compresia artificială şi respiraţia.
- În situaţia în care victima sângerează, aplicaţi un bandaj compresiv şi opriţi sângerarea prin presarea cu degetele asupra bandajului de pe rană. Ridicaţi partea corpului care sângerează
- Dacă pulsul pacientului este accelerat şi are pielea palidă şi rece şi este conştient dar confuz, aşezaţi-l culcat cu picioarele ridicate. Pacienţii inconştienţi trebuie aşezaţi neapărat într-o poziţie lateral stabilă.
- Ideal este ca fiecare accidentat să fie supravegheat până la sosirea echipajelor medicale.
Un bărbat care a urmat un sfat primit de la ChatGPT a ajuns în stare gravă la spital