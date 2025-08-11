Bărbatul a ajuns la urgențe cu simptome psihiatrice îngrijorătoare, inclusiv paranoia și halucinații, fiind convins că vecinul său îl otrăvește.

Medicii au stabilit că pacientul de 60 de ani suferea de bromism, un sindrom provocat de expunerea cronică excesivă la compusul chimic bromură sau la brom, un compus chimic înrudit. În acest caz, bărbatul consumase bromură de sodiu pe care o cumpărase online, potrivit Live Science.

Un raport privind cazul bărbatului a fost publicat în revista Annals of Internal Medicine Clinical Cases.

Live Science a contactat OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, în legătură cu acest caz. Un purtător de cuvânt a transmis că serviciile sale nu sunt destinate utilizării în diagnosticarea sau tratarea vreunei afecțiuni medicale, precum și către termenii de utilizare, care stipulează: „Nu trebuie să vă bazați pe rezultatele serviciilor noastre ca singură sursă de adevăr sau informații factuale sau ca substitut pentru sfaturile profesionale”.

Ingestia de bromură poate duce la un toxidrom cunoscut sub numele de bromism. În secolele XIX și XX, bromura a fost utilizată pe scară largă în medicamentele eliberate pe bază de rețetă și în cele eliberate fără rețetă (OTC), inclusiv sedative, anticonvulsivante și somnifere. Cu timpul, însă, a devenit clar că expunerea cronică, cum ar fi abuzul acestor medicamente, provoca bromism.

Potrivit specialiștilor, acest „toxidrom”-un sindrom declanșat de acumularea de toxine — poate provoca simptome neuropsihiatrice, inclusiv psihoză, agitație, manie și delir, precum și probleme de memorie, gândire și coordonare musculară.