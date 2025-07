Hortensiile au nevoie de apa, asa ca in perioadele caniculare o sa fie nevoie sa le uzi chiar si de cateva ori pe saptamana. Mai mult, tine minte sa pui apa la baza plantei, pentru a evita udarea florilor sau a frunzelor.

Hortensiile o sa te anunte singure cand au nevoie de apa deoarece frunzele incep sa se ofileasca imediat ce rezervele de apa se termina. Pentru a evita acest fenomen, este bine sa testezi cu degetul primul strat de 2-3 cm de pamant, iar daca acesta este uscat poti uda plantele.

Nu exagera totusi cu cantiatea de apa pentru ca risti sa afectezi radacinile hortensiilor. Daca acestea nu mai au acces la oxigen o sa putrezeasca, iar plantele o sa se usuce.

Ideal ar fi sa adaugi si un strat de mulci in jurul fiecarei hortensii pentru ca in acest mod vei mentine umiditatea in pamant si nu va fi nevoie sa uzi atat de des deoarece apa nu se va mai evapora atat de usor din sol.

Tine minte ca plantele au nevoie si de soare pentru a fi pline de flori. Totusi, este bine sa plantezi hortensia intr-un loc unde nu este expusa la soarele de dupa amiaza, pentru ca astfel se va reduce si numarul de flori.

Atunci cand tai hortensiile cu siguranta o sa indepartezi si mugurii necesari in anul urmator pentru a inflori, asa va fi nevoie sa mai astepti inca un sezon pentru ca acestea sa fie din nou pline de flori.

Si fertilizarea acestor plante este importanta, iar expertii recomanda sa folosim un ingrasamant de tip NPK 14-14-14, adica unul cu cantitati egale de azot, fosfor si potasiu. Nu utiliza un ingrasamant care contine mai mult azot deoarece vei forta doar cresterea frunzelor si nu a florilor.

Cand florile incep sa isi incheie ciclul de viata este bine sa le tai, pentru a ajuta planta sa se regenereze mai repede si sa dea nastere unor flori noi. Asadar, mare atentie si la acest aspect, scrie Cum Sa.ro