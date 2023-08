Chiar dacă nu poți să îi găsești pe toți atribuțiile dezirabile într-o singură persoană, există criterii de comparație care îți pot oferi un început bun, iar zodia se numără printre ele. Fie că ești o persoană care își caută partea jumătate, sau pur și simplu cauți o conexiune cu un partener mai compatibil pentru tine, citind portretul robot al bărbatului perfect pentru tine, bazat pe astrologie, poți căpăta o mai mare înțelegere a așteptărilor tale și te poate ajuta să identifici partenerul ideal.

Femeia Berbec – Intelectualul

Femeile Berbec sunt firi independente si logice. Ele cauta un barbat care sa se ridice la nivelul lor de gandire si onestitate. Nu au timp de alte „povesti”

Femeie Taur – Incapatanatul

Femeia Taur isi doreste alaturi un barbat pasional, determinat, alaturi de care sa se lase prada placerilor de toate felurile. Pentru ea nimic nu este mai excitant decat un barbat incapatanat.

Femeia Gemeni – Onestul

Femeia Gemeni isi doreste sa incerce mereu lucruri noi. Este aventuroasa din punct de vedere social si se asteapta ca barbatul de langa ea sa tina pasul. Femeia Gemeni asteapta ca barbatul de langa ea sa vorbeasca deschis, fara ocolisuri.

Femeia Rac – Inimosul

Femeia Rac este foarte sensibila si are nevoie de un barbat inimos, dragastos, sincer care sa nu profite de sensibilitatea ei.

Femeia Leu – Seducatorul

Femeia Leu este loiala si motivata, iar barbatul care vrea sa-i cucereasca inima ar trebui sa fie foarte seducator.

Femeia Fecioara – Rabdatorul

Femeia Fecioara este foarte misterioasa. Barbatul de langa ea ar trebui sa fie rabdator, ca Fecioarele au tendinta sa petreaca mai mult timp in introspectie.

Femeia Balanta – Loialul

Femeia Balanta este foarte incapatanata si minciuna nu are ce cauta in preajma ei. Barbatul perfect pentru ea ar trebui sa fie loial si comunicativ.

Femeia Scorpion – Pasionalul

Femeia Scorpion traieste totul la intensitate maxima. Are nevoie de un barbat la fel de pasional, la limita frivolitatii, insa sincer si rabdator.

Femeia Sagetator – Senzualul

Femeia Sagetator este aventuroasa si petrecareata. Nu trebuie neaparat sa iasa din casa pentru a se simti bine alaturi de barbatul de langa ea. Acesta ar trebui sa fie senzual si cu simtul umorului.

Femeia Capricorn – Muncitorul

Femeia Capricorn este foarte serioasa si apreciaza partenerii care ii seamana in toate privintele. Pentru ca ii place securitatea caminului, ea are nevoie de un barbat muncitor, care sa-i asigure un viitor cert.

Femeia Varsator – Fermecatorul

Femeia Varsator este creativa si isi foloseste imaginatia atat in viata de zi cu zi, cat si in dormitor. Ea are nevoie de un barbat fermecator, pasional, care sa-i dea incredere in fortele proprii.

Femeia Pesti – Romanticul

Femeia Pesti este emotionala, sensibila si are nevoie de un barbat romantic, sincer, dragastos. Ea are nevoie zilnica de dovezi siropoase de iubire.

