'Întotdeauna când am fost chemat în Parlament m-am prezentat și am explicat parlamentarilor ce nelămuriri sunt. M-am exprimat și în calitate de ministru al Justiției, la vremea aceea am fost invitat de către USR, m-am prezentat, am explicat, mi-am adus argumentele, voi arăta pur și simplu prevederile legale care arată clar într-un dosar instrumentat de procuror cine are dreptul să dispună deplasarea mascaților la o adresă sau alta, la o operațiune polițienească, judiciară sau alta. Fără niciun fel de rezervă, discut cu orice parlamentar de la orice partid pentru că reprezintă cu toții cetățeni ai României și eu ca ministru am obligația să dau toate explicațiile necesare. O voi face. Este inclusiv în interesul Ministerului Afacerilor Interne al cărui prestigiu trebuie să rămână neștirbit și fiecare angajat al Ministerului de Interne până la ministru este dator să-și desfășoare activitatea sub imperiul legii și numai acolo', a spus Predoiu, la Parlament.



Pe de altă parte, el a respins acuzațiile fostului candidat la Președinție Călin Georgescu pe care le-a catalogat drept 'ridicole'.

'Nu este adevărat că am 'trimis' mascații la adresa domnului Georgescu și nu am trimis mascații la adresa niciunui cetățean niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau am ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetățean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare. Nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne. (...) O resping categoric. Este extrem de incorect și de nedreaptă această acuzație la adresa mea. La nivel de principii, reamintesc, informez de bună credință pe toți cetățenii României că ministrul de Interne nu se ocupă de dosare ale Poliției, ministrul de Interne nu este la curent cu ce se întâmplă în dosarele Poliției. Poliția Română gestionează acest lucru, ofițerul de caz desfășoară activități polițienești, judiciare și cele mai multe dintre astfel de dosare sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz, procurorul de caz dispune măsurile care se impun într-un dosar sau altul, iar Poliția le duce la îndeplinire. Revenind la speță, procurorul și numai procurorul de caz are dreptul să dispună deplasarea și intrarea în acțiune a ofițerilor mascați, cum se spune în limbajul comun, într-o operațiune sau alta', a subliniat ministrul Predoiu.



El a dat asigurări și că pentru Poliția Română încălcarea unor drepturi reprezintă o prioritate maximă, făcând referire la un act de amenințare la adresa unui jurnalist care a fost semnalat marți.



'Ca ministru de Interne, resping categoric astfel de practici în societate - amenințări, șantaj, violență de limbaj, de aici și până la violența fizică este doar un pas. Nu avem voie să permitem violenței fizice să-și facă loc în societatea noastră, în viața noastră, în țara noastră pașnică și prietenoasă. Sunt adversar al unor astfel de practici', a menționat Cătălin Predoiu.

