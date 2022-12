Portocalele rosii au o multime de beneficii pentru sanatatea si frumusetea noastra si ne ajuta sa ne mentinem tineri mai mult timp. Expertii spun ca portocalele rosii cele mai bune cresc in Sicilia. Dar de asemenea si cele din Grecia sau Spania au o mare putere de vindecare.

Pentru sicilieni, portocalele rosii sunt un cult. Se spune ca daca mancati in fiecare zi o portocala rosie, nu veti avea nevoie de un doctor. Sicilienii marturisesc ca au mare incredere in acest fruct minunat si in puterile sale de vindecare.

In primul rand, portocalele rosii contin antioxidanti. Antocianii au capacitatea de a capta radicalii liberi. Efectul antocianilor curata organismul de acesti radicali liberi periculosi si astfel previne bolile teribile care distrug celulele si organele.

Mai mult decat atat, portocale rosii protejeaza impotriva cancerului, deoarece intaresc sistemul imunitar uman, il incarca cu doze mari de vitamina C. Oamenii de stiinta italieni au facut un experiment la care a participat un grup de batrani. Acestia au primit zilnic, timp de doua luni, cate o cana de suc proaspat stors de portocale rosii.

Inainte de inceperea experimentului a fost luata o proba de sange de la participanti. In timpul testului si in ultima zi, de asemenea. Rezultatele raportate sunt minunate. Odata ce aceste persoane – barbati si femei au baut timp de doua luni in fiecare zi doar o ceasca de suc de portocale rosii proaspat, performanta lor a fost imbunatatita.