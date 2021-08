In functie de zona in care este facuta, tuica poarta si alte denumiri: horinca, palinca, rachie sau slibovita.

In functie de concentratia de alcool, tuica este obisnuita, cea care are in jur de 24-28 grade, tuica batrana de 32-48 grade si horinca in jur de 50- 55 grade. Cert este ca nicio tuica nu coboara sub 24% concentratia alcoolica.

La fel ca la vin, si in cazul tuicii vechimea ii confera valoare. Poate avea 3 ani vechime si atunci se cheama ca e o tuica batrana sau 7 ani vechime, adica o tuica extra.

Tuica insoteste mancarurile grase: o slaninuta, o friptura de porc sau un preparat traditional din carne se sting cu o gura de tuica. Toate acestea se depun acolo unde nu ti-ai dori. Noroc cu zeama prunelor, ca are efect asupra digestiei si a metabolizarii grasimilor.